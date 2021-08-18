Граждане, поддержавшие проекты Алексея Навального, сообщили о визите к ним полицейских
Полицейские приходят к сторонникам оппозиционера Алексея Навального в гражданской одежде и представляются сотрудниками уголовного розыска
Жители Москвы, которы в разное время регистрировались на сайтах «Свободу Навальному» и «Умное голосование», а также отправляли пожертвования Фонду борьбы с коррупцией (признан инагентом и экстремистской организацией), сообщили о визите к ним сотрудников полиции.
Правозащитники в свою очередь сообщают, что им известно как минимум о 20 таких случаях.
Правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщает, что полицейские приходят к сторонникам оппозиционера Алексея Навального в гражданской одежде и представляются сотрудниками уголовного розыска. Далее силовики требуют от граждан объяснений о пожертвованиях и попадании человека в базу.
На данный момент известно как минимум об одном случае, когда полицейские убеждали сторонника оппозиции написать заявление на Алексея Навального за незаконную передачу персональных данных.
«Новая газета» сообщает, что среди тех, к кому пришли полицейские, оказался журналист Илья Азар. Адрес его электронной почты оказался в слитой базе.
Напомним, что утечка электронных адресов граждан, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному» в поддержку оппозиционера, произошла в апреле текущего года. После этого сторонники политика стали получать на почту письма с угрозой сообщить по месту работы об их политических взглядах. Позже стало известно об увольнении сотрудников подведомственных Департаменту транспорта Москвы организаций, чьи адреса оказались в слитой базе. На сегодняшний день некоторым уволенным сотрудникам столичного метро удалось восстановиться на работе через суд.