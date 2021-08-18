Сотрудники камчатского управления МЧС завершили поисковую операцию на месте крушения Ми-8
Сотрудники ГУ МЧС по Камчатскому краю завершили поисковую операцию в Курильском озере, где потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга
Сотрудники ГУ МЧС по Камчатскому краю завершили поисковую операцию в Курильском озере, где потерпел крушение вертолет Ми-8 с туристами из Москвы и Санкт-Петербурга.
В ведомстве сообщили, что с помощью глубоководных аппаратов и водолазов со дна озера были подняты тела всех погибших в результате авиакатастрофы.
В поисковой операции были задействованы более 60 человек и 14 единиц техники, сообщает РИА Новости.
На борту экскурсионного Ми-8 находилось 16 человек - три члена экипажа и 13 туристов. Из них восемь человек смогли спастись, а остальные погибли. Трех погибших обнаружили в салоне затонувшего вертолета, а тела еще пятерых - на дне озера.
Вертолет принадлежит компании «Витязь-Аэро», которая пообещала выплатить родственникам погибших туристов компенсации.