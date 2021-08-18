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18 августа 2021, 04:13

Вице-президент Афганистана объявил себя главой государства и призвал народ к сопротивлению

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех после бегства из страны президента Ашрафа Гани объявил себя главой государства и призвал народ к сопротивлению «Талибану»

Вице-президент Афганистана объявил себя главой государства и призвал народ к сопротивлению
Фото: currenttime.tv

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех после бегства из страны президента Ашрафа Гани объявил себя главой государства и призвал народ к сопротивлению «Талибану» (движение признано террористическим и запрещено в России).

Амрулла Салех написал в своем Twitter, что «в отличие от США и НАТО мы не утратили силу духа и видим серьезные перспективы». Сам вице-президент  заявил, что никогда не сдастся талибам и не предаст память полевого командира Ахмада Шаха Масуда, который воевал с боевиками «Талибана» и был убит в 2001 году.

К сопротивлению также призвал сын национального героя Афганистана Ахмада Шаха Масуда. Ахмад Масуд-младший отметил, что центром сопротивления талибам может стать провинция Панджшер, где в настоящее время находится он сам и ряд его сторонников.

«Мы призываем всех свободных афганцев, всех тех, кто отвергает рабство, присоединиться к нашему бастиону Панджшер, последнему свободному региону на нашей измученной земле», - заявил сын легендарного афганского полевого командира.

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