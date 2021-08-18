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Общество
Первым делом миллиарды – а лечение потом
Москва
18 августа 2021, 03:13

Российские власти оштрафовали Google сразу на 14 млн рублей за неудаление запрещенного контента

Напомним, что в мае текущего года российские власти уже оштрафовали Google на 6 млн рублей из-за неудаления противоправного контента, а в июне компания получила штрафы на 3,5 млн рублей

Российские власти оштрафовали Google сразу на 14 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Фото: bigrating.ru

Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую корпорацию Google на 14 млн рублей.

Судья выписал Google штрафы по пяти протоколам, которые были оформлены по факту отказа поисковика удалить запрещенный в России контент.

Напомним, что в мае текущего года российские власти уже оштрафовали Google на 6 млн рублей из-за неудаления противоправного контента, а в июне компания получила штрафы на 3,5 млн рублей.

За неудаление запрещенной информации по требованию Роскомнадзора на крупные суммы также были оштрафованы Facebook, Telegram, Twitter, TikTok и «Одноклассники».

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