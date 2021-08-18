Германский стартап переделал российскую Lada Niva в электрокар
Немецкая компания Schmid GmbH разработала систему Elantrie, с помощью которой машины с двигателем внутреннего сгорания можно превратить в электрические
Немецкая компания Schmid GmbH разработала систему Elantrie, с помощью которой машины с двигателем внутреннего сгорания можно превратить в электрические. Эту технологию специалисты уже опробовали на российском внедорожнике Lada Niva.
Создатели Elantrie сообщили, что эта система сокращает расходы на обслуживание автомобиля больше, чем в два раза. Например, владельцы обычной Lada Niva тратят в Германии на бензин 3175 евро (около 274 тысячи рублей) в год, а на расходы на электрическую версию обойдутся в 1174 евро (около 101 тысячи рублей), сообщает портал Incrussia.ru .
Электрическая версия автомобиля укомплектована электромотором мощностью более 80 л.с., аккумуляторами емкостью 30 кВтч и розеткой на 220 Вольт. Проехать без подзарядки такая машина может 300 километров (по версии разработчиков Elantrie).
Также сообщается, что электрическая версия Lada Niva обойдется потенциальным покупателям в 19,9 тысячи евро. (1,72 млн рублей). Заявку на покупку можно оставить на сайте компании.