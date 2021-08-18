18 августа 2021, 02:06
Госрезервы Афганистана в американских банках заморозили, чтобы они не достались «Талибану»
Власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках. Такое решение было принято в связи с захватом власти в стране движением «Талибан»
Фото: theepochtimes.com
Власти США заморозили государственные резервы правительства Афганистана в американских банках. Такое решение было принято в связи с захватом власти в стране движением «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России).
В Белом доме заявили, что активы центрального банка афганского правительства в США не будут предоставлены талибам. По данным ТАСС, речь идет о нескольких миллиардах долларов.
Напомним, что власть в Афганистане перешла в руки «Талибана» 15 августа, а президент страны Ашраф Гани сбежал. Талибы собираются объявить о создании Исламского эмирата. Тысячи афганцев третьи сутки пытаются улететь из страны, но воздушное пространство пока открыто только для военных рейсов.