СПЧ пожаловался в прокуратуру на разгон палаточного лагеря экоактивистов под Волгоградом
Правозащитники просят прокуратуру проверить, законность действий сотрудников комитета природных ресурсов Волгоградской области в отношении защитников природного парка «Волго-Ахтубинская пойма»
Совет по правам человека при президенте России обратился в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту разгона палаточного лагеря волгоградских экоактивистов, которые выступают против строительства трассы через Волго-Ахтубинскую пойму (особо охраняемая зона). Глава организации Валерий Фадеев назвал разгон защитников природы неправомерным.
Правозащитники просят прокуратуру проверить, законность действий сотрудников комитета природных ресурсов Волгоградской области в отношении защитников природного парка «Волго-Ахтубинская пойма».
В СПЧ заявили, что активисты установили свои палатки в местах, где это допускается режимом парка. Кроме того, они планировали выразить свой протест мирным способом, однако волгоградские власти отдали приказ разогнать протестный лагерь.
Валерий Фадеев в своем обращении в прокуратуру отметил, что волгоградские чиновники превысили свои полномочия и нарушили права граждан.
В СПЧ прокомментировали и сам проект по строительству дороги, которая пролегает через особо охраняемую зону. Правозащитники отметили, что данный проект вызвал широкий общественный резонанс и может спровоцировать массовые протесты в регионе. Кроме того, строительство этой трассы противоречит природоохранному законодательству.