Власти Тюменской области продают правительственный VIP-вагон за 23 млн рублей
В описании лота говорится, что вагон оснащен теплыми полами, системой связи и автономными механизмами жизнеобеспечения. В премиальном вагоне есть кондиционер, пожарная сигнализация, теле- и радиоаппаратура
Власти Тюменской области выставили на продажу премиальный правительственный вагон поезда.
Несамоходное транспортное средство является одним из лотов на торгах государственного имущества региона, сообщает портал Ura.ru.
В описании лота говорится, что вагон оснащен теплыми полами, системой связи и автономными механизмами жизнеобеспечения. В премиальном вагоне есть кондиционер, пожарная сигнализация, теле- и радиоаппаратура. Кроме того, в вагоне имеется собственная кухня, представительское купе на четырех человек, а также отдельное купе, предназначенное для референта.
В описании также отмечается, что правительственный вагон поезда был произведен в 1983 году и использовался для перевозки официальных делегаций. Износ VIP-вагона составляет 70%.
Начальная цена правительственного вагона составляет 23 млн рублей, но возможно снижение цены до 11 млн рублей.
Правительство Тюменской области решило продать вагон, поскольку сейчас чиновники предпочитают передвигаться на самолетах, а не поездах.