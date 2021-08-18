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18 августа 2021, 01:04

Власти Тюменской области продают правительственный VIP-вагон за 23 млн рублей

В описании лота говорится, что вагон оснащен теплыми полами, системой связи и автономными механизмами жизнеобеспечения. В премиальном вагоне есть кондиционер, пожарная сигнализация, теле- и радиоаппаратура

Власти Тюменской области продают правительственный VIP-вагон за 23 млн рублей
Фото: Ura.ru

Власти Тюменской области выставили на продажу премиальный правительственный вагон поезда.

Несамоходное транспортное средство является одним из лотов на торгах государственного имущества региона, сообщает портал Ura.ru.

В описании лота говорится, что вагон оснащен теплыми полами, системой связи и автономными механизмами жизнеобеспечения. В премиальном вагоне есть кондиционер, пожарная сигнализация, теле- и радиоаппаратура. Кроме того, в вагоне имеется собственная кухня, представительское купе на четырех человек, а также отдельное купе, предназначенное для референта.

В описании также отмечается, что правительственный вагон поезда был произведен в 1983 году и использовался для перевозки официальных делегаций. Износ VIP-вагона составляет 70%.

Начальная цена правительственного вагона составляет 23 млн рублей, но возможно снижение цены до 11 млн рублей.

Правительство Тюменской области решило продать вагон, поскольку сейчас чиновники предпочитают передвигаться на самолетах, а не поездах.

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