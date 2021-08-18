В Госдуме предложили ввести ответственность за невыполнение предвыборных обещаний
Депутат Госдумы и замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов подготовил законопроект о введении уголовной ответственности для кандидатов на выборные должности за невыполнение своих предвыборных обещаний
Депутат Госдумы и замглавы фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов подготовил законопроект о введении уголовной ответственности для кандидатов на выборные должности за невыполнение своих предвыборных обещаний.
Олег Нилов пояснил, что его законопроект позволит создать эффективный механизм воздействия на злоупотребляющих доверием избирателей «недобросовестных» претендентов на должности в государственных органах и органах местного самоуправления.
Справоросс предлагает ввести в Уголовный кодекс РФ статью «Невыполнение предвыборного обещания». Применять эту статью следует в тех случаях, когда со стороны избранных на выборные должности не будет сделано все от них зависящее в целях выполнения принятых обязательств.
Под «предвыборным обещанием» следует понимать «четко определенное, данное в безусловной форме в период проведения избирательной кампании обязательство кандидата на выборные должности совершить в случае избрания определенное действие или совокупность действий или же воздержаться от их совершения».
Пи этом кандидату не будет грозить ответственность за невыполнение аморфных и неопределенных обещаний. Например, если кандидат во время агитационной кампании обещал «сделать жизнь в России лучше», «стараться действовать в интересах народа» и т.д.