ФСБ заподозрила сотрудника техподдержки в попытке взлома сети «Ростеха»
Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Калужской области возбудило уголовное дело против бывшего сотрудника технической поддержки обнинского провайдера Никиты Демидова
Управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Калужской области возбудило уголовное дело против бывшего сотрудника технической поддержки обнинского провайдера Никиты Демидова.
Программиста подозревают в попытке взлома сети Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А. Г. Ромашина, которое входит в структуру государственной корпорации «Ростех».
Никита Демидов рассказал, что в прошлом году предложил руководству компании, в которой работал, проверить все роутеры на уязвимости. Специалист предполагал, что пользователи не меняли заводские настройки роутеров и не обновляли оборудование.
По словам мужчины, через уязвимости в роутерах злоумышленники могли попадать в сеть провайдера, находить в ней уязвимые телефонные шлюзы и использовать их для звонков от лица абонентов. Чтобы предотвратить случаи мошенничества компания-провайдер решила регулярно сканировать сеть и предупреждать пользователей об обнаруженных проблемах. Однако сотрудники ФСБ сочли действия провайдера взломом.