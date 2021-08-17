Глава Роспотребнадзора анонсировала пятую отечественную вакцину от COVID-19
В ходе круглого стола на тему «Санитарный щит страны - безопасность для граждан» глава Роспотребнадзора сообщила, что в настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины и «пятая на подходе»
Главный санитарный врач России Анна Попова анонсировала появление пятой отечественной вакцины против коронавируса.
В ходе круглого стола на тему «Санитарный щит страны - безопасность для граждан» глава Роспотребнадзора сообщила, что в настоящее время в России зарегистрированы четыре вакцины и «пятая на подходе».
Анна Попова отметила, что российские ученые видят, как меняется коронавирус и как меняются его мутации, поэтому в скором времени в нашей стране будет зарегистрирована еще одна вакцина против COVID-19.
«Эта ситуация блокирует распространение вируса», —добавила глава Роспотребнадзора, слова которой приводит РБК.
Напомним, что в России вакцинация населения против коронавируса проводится препаратами «Спутник V», «Спутник Лайт» (обе разработаны центром имени Гамалеи), «ЭпиВакКорона» от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и «КовиВак» от научного центра имени Чумакова.