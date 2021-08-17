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17 августа 2021, 17:11

Аэропорт Кабула возобновит коммерческие рейсы с 21 августа

Аэропорт столицы Афганистана возобновит работу для гражданских лиц 21 августа. О возобновлении коммерческих рейсов сообщает канал Al Jazeera со ссылкой на представителя аэропорта Кабула

Аэропорт Кабула возобновит коммерческие рейсы с 21 августа
Фото: regiondv.com

Аэропорт столицы Афганистана возобновит работу для гражданских лиц 21 августа. О возобновлении коммерческих рейсов сообщает канал Al Jazeera со ссылкой на представителя аэропорта Кабула.

Напомним, что движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) объявило о приостановке гражданских авиарейсов 16 августа. Днем ранее талибы сообщили об установлении контроля над всей территорией страны.

При этом в аэропорту Кабула вторые сутки находятся тысячи граждан, которые хотят покинуть страну в связи с приходом к власти «Талибана» и штурмом пытаются взять самолеты. Как минимум два человека погибли при попытке зацепиться за шасси взлетающего самолета.

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