17 августа 2021, 17:11
Аэропорт Кабула возобновит коммерческие рейсы с 21 августа
Аэропорт столицы Афганистана возобновит работу для гражданских лиц 21 августа. О возобновлении коммерческих рейсов сообщает канал Al Jazeera со ссылкой на представителя аэропорта Кабула
Фото: regiondv.com
Аэропорт столицы Афганистана возобновит работу для гражданских лиц 21 августа. О возобновлении коммерческих рейсов сообщает канал Al Jazeera со ссылкой на представителя аэропорта Кабула.
Напомним, что движение «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) объявило о приостановке гражданских авиарейсов 16 августа. Днем ранее талибы сообщили об установлении контроля над всей территорией страны.
При этом в аэропорту Кабула вторые сутки находятся тысячи граждан, которые хотят покинуть страну в связи с приходом к власти «Талибана» и штурмом пытаются взять самолеты. Как минимум два человека погибли при попытке зацепиться за шасси взлетающего самолета.