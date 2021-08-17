Меню
Общество
Треть жителей России являются «тихими алкоголиками»
17 августа 2021, 16:25

Вице-премьер Юрий Трутнев обвинил СМИ в драматизировании ситуации с лесными пожарами

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев заявил, что российские СМИ драматизируют ситуацию с лесными пожарами в Якутии

Вице-премьер Юрий Трутнев обвинил СМИ в драматизировании ситуации с лесными пожарами
Фото: sakhapress.ru

Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев заявил, что российские СМИ драматизируют ситуацию с лесными пожарами в Якутии.

В эфире программы «Вести Приморье» на ГТРК «Владивосток» Юрий Трутнев заявил, что журналисты постоянно говорят о том, что в результате пожаров якобы «выгорели миллионы гектаров». «Четыре миллиона там кто-то называет, кто-то еще больше. Но начнем с того, что площадь Якутии более 300 млн гектаров», — заявил Юрий Трутнев.

Чиновник отметил, что неделю назад под огнем находилось 30 тыс. гектаров, то по данным на утро 17 августа горели 4,6 тыс. гектаров, а площадь собственно огня сократилась в пять раз.

По данным «Авиалесоохраны» на состоянию на утро 17 августа в России тушили лишь 72 лесных пожара на площади свыше 30 тыс. гектаров, тогда как всего по стране было зафиксировано 169 лесных возгораний на площади 1,5 млн гектаров. Из них 1,4 млн гектаров горит непосредственно в Якутии.

В «Гринпис» говорят, что этим летом площадь возгораний в лесах стала рекордной за все годы спутниковых наблюдений. Экоактивисты сообщают, что в российских регионах сгорело уже более 17 млн гектаров леса — это больше территории Греции, Португалии или Словакии и Хорватии, вместе взятых. При этом в Якутии выгорают целые деревни, а дым от пожаров в республике достиг Арктики.

Материалы по теме
В Турции по время тушения пожаров разбился российский самолет-амфибия
Красноярский чиновник назвал жалующихся на смог граждан «ноющей кучей дерьма»
Владимир Путин на фоне горящих лесов Якутии направил пожарную авиацию в Грецию
Сейчас на главной
Тульский пряник спешит на помощь
МЧС
Тульский пряник спешит на помощь
В Тульской области в ряды сотрудников регионального управления МЧС зачислили пряник. Отметим, что печатный пряник является одним из символов Тульской области
Взрыв в воронежском автобусе мог стать следствием конфликта между перевозчиками
взрыв в автобусе
Взрыв в воронежском автобусе мог стать следствием конфликта между перевозчиками
Согласно этой версии, взрывное устройство должно было сработать в пустом автобусе, но в итоге взрыв произошел, когда в транспортном средстве находились пассажиры
В Подмосковье во время тренировочного полета разбился новейший самолет Ил-112В
крушение самолетов
В Подмосковье во время тренировочного полета разбился новейший самолет Ил-112В
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что в Подмосковье разбился опытный образец Ил-112В. Инцидент произошел при заходе на посадку на аэродром Кубинка
Общество
Россиян предупредили о смертельной опасности увлечения вейпами и электронными сигаретами
В электронных сигаретах содержится никотин и вещества для испарения смеси, которые могут повысить риск развития рака, инсультов и болезней сердца, а также спровоцировать смертельное поражение легких
Российские власти потратят 10 млрд рублей на нравственный контент в интернете
молодежная политика
Российские власти потратят 10 млрд рублей на нравственный контент в интернете
Российские власти в три раза увеличат расходы на производство прогосударственного контента, направленного на «формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи»
В театре Российской армии показали спектакль о «казанском стрелке»
театр
В театре Российской армии показали спектакль о «казанском стрелке»
В Центральном академическом театре Российской армии показали эскиз спектакля под названием «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)», приуроченного к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского
ВОЗ попросила у мирового сообщества 7,7 млрд долларов на борьбу с опасными штаммами COVID-19
коронавирус
ВОЗ попросила у мирового сообщества 7,7 млрд долларов на борьбу с опасными штаммами COVID-19
ВОЗ обратилась к мировому сообществу с просьбой выделить 7,7 млрд долларов на борьбу с распространением наиболее заразных и опасных вариантов коронавируса
В Таджикистане призывникам разрешили легально откупаться от службы в армии
армия
В Таджикистане призывникам разрешили легально откупаться от службы в армии
Портал «Азия плюс» со ссылкой на начальника пресс-центра Минобороны Фаридуна Махмадализоды сообщает, что для освобождения от срочной службы необходимо будет заплатить государству 25 тысяч сомони
Минторговли США проверит Россию на соответствие статусу страны с рыночной экономикой
экономика россии
Минторговли США проверит Россию на соответствие статусу страны с рыночной экономикой
В частности, американские чиновники изучают доказательства, которые предоставили американские компании, занимающиеся импортом из России нитрата аммония
Доходы российских граждан за последние 8 лет упали в пределах 69%
уровень жизни
Доходы российских граждан за последние 8 лет упали в пределах 69%
Деловой журнал Forbes опубликовал результаты исследования о благосостоянии россиян, согласно которым уровень жизни граждан серьезно упал. В ходе исследования сравнивались показатели 2021 года и 2013 года
В МИД России предложили судить сбежавшего президента Афганистана
афганистан
В МИД России предложили судить сбежавшего президента Афганистана
В Министерстве иностранных дел России предложили судить президента Афганистана Ашрафа Гани, который сбежал после того, как террористическое движение «Талибан» получило контроль над всей территорией
Авторская колонка
Эффективность вложений «ЛУКОЙЛа» в «Спартак» при Федуне близка к нулю
С конца 2003 года, когда Федун пришел в «Спартак», в команде произошло 16 смен главного тренера — то есть практически каждый год все начиналось с нуля. Примерно с такой же периодичностью там менялись генеральные и спортивные директора
Ловчев Евгений
В России пятые сутки подряд от коронавируса умирает рекордное число пациентов
коронавирус
В России пятые сутки подряд от коронавируса умирает рекордное число пациентов
В России уже пятый день подряд оперштаб по борьбе с коронавирусом фиксирует более 800 случаев смерти ковидных пациентов. Это рекордные показатели для нашей страны с начала пандемии COVID-19
«Эта убыль слишком велика для естественной»
браконьерство
«Эта убыль слишком велика для естественной»
Массовый отстрел диких оленей в красноярской Арктике, на переправе через реку Хатангу, традиционный для этих мест на протяжении не менее полувека, впервые стал событием, резонансным в России
Налоговики усилили контроль за активами россиян за границей
налоги
Налоговики усилили контроль за активами россиян за границей
Федеральная налоговая служба (ФАС) России в несколько раз увеличила количество запросов к российским налогоплательщикам по поводу активов и операций за границей
Росприроднадзор заявил об угрозе потери источников минеральной воды
экологи
Росприроднадзор заявил об угрозе потери источников минеральной воды
Россия может потерять источники минеральной воды, расположенные в регионах Северного Кавказа. С таким заявлением выступила глава Росприроднадзора Светлана Радионова
В аэропорту Кабула возникла давка. Тысячи афганцев пытаются покинуть страну
афганистан
В аэропорту Кабула возникла давка. Тысячи афганцев пытаются покинуть страну
Тысячи людей прибыли в аэропорт, чтобы покинуть страну, однако сотрудники воздушной гавани объявили, что приниматься и отправляться будут только военны рейсы. Тогда люди попытались штурмом взять самолеты
Треть переболевших COVID-19 пациентов пожаловались на длительный постковидный синдром
коронавирус
Треть переболевших COVID-19 пациентов пожаловались на длительный постковидный синдром
Почти треть россиян, которые переболели коронавирусом, даже спустя 3-4 месяца после выздоровления не могут в полной мере ухаживать за собой и заниматься повседневными делами