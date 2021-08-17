Вице-премьер Юрий Трутнев обвинил СМИ в драматизировании ситуации с лесными пожарами
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев заявил, что российские СМИ драматизируют ситуацию с лесными пожарами в Якутии
Вице-премьер и полномочный представитель президента в Дальневосточном ФО Юрий Трутнев заявил, что российские СМИ драматизируют ситуацию с лесными пожарами в Якутии.
В эфире программы «Вести Приморье» на ГТРК «Владивосток» Юрий Трутнев заявил, что журналисты постоянно говорят о том, что в результате пожаров якобы «выгорели миллионы гектаров». «Четыре миллиона там кто-то называет, кто-то еще больше. Но начнем с того, что площадь Якутии более 300 млн гектаров», — заявил Юрий Трутнев.
Чиновник отметил, что неделю назад под огнем находилось 30 тыс. гектаров, то по данным на утро 17 августа горели 4,6 тыс. гектаров, а площадь собственно огня сократилась в пять раз.
По данным «Авиалесоохраны» на состоянию на утро 17 августа в России тушили лишь 72 лесных пожара на площади свыше 30 тыс. гектаров, тогда как всего по стране было зафиксировано 169 лесных возгораний на площади 1,5 млн гектаров. Из них 1,4 млн гектаров горит непосредственно в Якутии.
В «Гринпис» говорят, что этим летом площадь возгораний в лесах стала рекордной за все годы спутниковых наблюдений. Экоактивисты сообщают, что в российских регионах сгорело уже более 17 млн гектаров леса — это больше территории Греции, Португалии или Словакии и Хорватии, вместе взятых. При этом в Якутии выгорают целые деревни, а дым от пожаров в республике достиг Арктики.