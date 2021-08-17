Причиной крушения российского самолета Ил-112В стало возгорание правого двигателя
Утром 17 августа Ил-112В вылетел с аэродрома Раменское и примерно через 40 минут совершил посадку в Кубинке. После планового осмотра самолет снова поднялся в небо, чтобы совершить экспериментальный полет над ВПП «Патриот»
Причиной крушения опытного образца новейшего российского военно-транспортного самолета Ил-112В стало возгорание правого двигателя.
Утром 17 августа Ил-112В вылетел с аэродрома Раменское и примерно через 40 минут совершил посадку в Кубинке. После планового осмотра самолет снова поднялся в небо, чтобы совершить экспериментальный полет над ВПП «Патриот».
Позже командир экипажа Николай Куимов сообщил диспетчеру о возгорании в правом двигателе, а через две минуты связь с пилотами пропала.
«Комсомольская правда» сообщает, что у разбившегося Ил-112В ранее несколько раз выявляли проблемы с двигателем. Первый полет состоялся в 2019 году, и он также сопровождался проблемами. Почти полтора года самолет не эксплуатировался, а когда полеты на нем возобновились, то снова были обнаружены проблемы с двигателем.
Напомним, что при крушении Ил-112В погибли летчики-испытатели Николай Куимов и Дмитрий Комаров, а также бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.