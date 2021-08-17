17 августа 2021, 15:35
В Тульской области человеку-прянику вручили удостоверение сотрудника МЧС
В Тульской области в ряды сотрудников регионального управления МЧС зачислили пряник. Отметим, что печатный пряник является одним из символов Тульской области
Фото: the-flow.ru
В Тульской области в ряды сотрудников регионального управления МЧС зачислили пряник. Отметим, что печатный пряник является одним из символов Тульской области.
В торжественной обстановке человеку-прянику в форме спасателя МЧС России вручили служебное удостоверение. «Корочку» ему вручил врио начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Тульской области Павел Быстров.
В МЧС сообщили, что пряник будет приходить к детям в школы и рассказывать о правилах противопожарной безопасности.
Телеграм-канал издания «Подъем» сообщает, что новость о вручении удостоверения спасателя тульскому прянику провисела на сайте регионального управления МЧС буквально несколько часов, а потом была удалена.