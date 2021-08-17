Кассир Сбербанка похитил 12 млн рублей и пытался уехать из России
Кассира уже задержали, а похищенные деньги изъяли. В отношении сотрудника банка возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата»
Фото: akket.com
В Москве 26-летний кассир отделения Сбербанка на Волгоградском проспекте похитил из кассы 12 млн рублей и попытался скрыться.
Источник РИА Новости в следственных органах сообщил, что сотрудник Сбербанка после кражи денег пытался улететь из России.
Кассира уже задержали, а похищенные деньги изъяли. В отношении сотрудника банка возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата».
В Сбербанке по поводу инцидента сообщили, что в результате происшествия деньги клиентов не пострадали.