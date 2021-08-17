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Происшествия
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17 августа 2021, 14:59

На заводе «Новатэка» в Надыме произошел взрыв. Пострадали пятеро рабочих

На предприятии газовой компании «Новатэк» под Надымом (Ямало-Ненецкий АО) произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали пятеро сотрудников

На заводе «Новатэка» в Надыме произошел взрыв. Пострадали пятеро рабочих

На предприятии газовой компании «Новатэк» под Надымом (Ямало-Ненецкий АО) произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали пятеро сотрудников.

Портал Znak.com сообщает, что инцидент произошел на территории базы ООО «Яргео». Во время проведения ремонтных работ произошел взрыв парогазовоздушной смеси в металлической емкости.

В управлении МЧС по региону сообщили, что взрыв не повлек за собой возгорания, поэтому силы ведомства к месту происшествия не привлекались. Частное пожарное предприятие, которое осуществляет охрану объекта, справилось с ликвидацией последствий взрыва своими силами.

ООО «Яргео» занимается нефти и нефтяного (попутного) газа и владеет лицензией на разработку Ярудейского месторождения. 51% акций «Яргео» принадлежит «Новатэку», еще 49% — швейцарской «Нефте Петролеум Лимитед».

Напомним, что в начале августа взрыв произошел на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем. После взрыва произошел пожар, площадь которого составила 2 тыс. квадратных метров. 

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