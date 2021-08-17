На заводе «Новатэка» в Надыме произошел взрыв. Пострадали пятеро рабочих
На предприятии газовой компании «Новатэк» под Надымом (Ямало-Ненецкий АО) произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали пятеро сотрудников
На предприятии газовой компании «Новатэк» под Надымом (Ямало-Ненецкий АО) произошел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия пострадали пятеро сотрудников.
Портал Znak.com сообщает, что инцидент произошел на территории базы ООО «Яргео». Во время проведения ремонтных работ произошел взрыв парогазовоздушной смеси в металлической емкости.
В управлении МЧС по региону сообщили, что взрыв не повлек за собой возгорания, поэтому силы ведомства к месту происшествия не привлекались. Частное пожарное предприятие, которое осуществляет охрану объекта, справилось с ликвидацией последствий взрыва своими силами.
ООО «Яргео» занимается нефти и нефтяного (попутного) газа и владеет лицензией на разработку Ярудейского месторождения. 51% акций «Яргео» принадлежит «Новатэку», еще 49% — швейцарской «Нефте Петролеум Лимитед».
Напомним, что в начале августа взрыв произошел на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем. После взрыва произошел пожар, площадь которого составила 2 тыс. квадратных метров.