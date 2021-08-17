Кандидатов в депутаты от «Единой России» отправили на карантин перед встречей с президентом
Кандидатов в депутаты Государственной думы от «Единой России» из числа актива партии отправили на двухнедельный карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным
Кандидатов в депутаты Государственной думы от «Единой России» из числа актива партии отправили на двухнедельный карантин перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, который по официальной версии ранее привился от коронавируса.
Владимир Путин планирует провести встречу с кандидатами в депутаты от партии власти перед второй частью съезда «ЕР». С целях защиты президента от коронавируса участников личной встречи отправили на карантин.
Напомним, что с начала пандемии коронавируса всех участников мероприятий, на которых планируется личное присутствие Владимира Путина, отправляют на двухнедельный карантин и тестирование на COVID-19. Эта своего рода традиция осталась и после того, как глава государства сообщил, что сделал прививку и у него выработались антитела к коронавирусу.
Ранее «Русская служба Би-би-си» подсчитала, что Управделами президента потратило 2,6 млрд рублей на оплату санаториев и пансионатов, куда на карантин отправляли участников встреч с президентом.