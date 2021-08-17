17 августа 2021, 13:55
На Камчатке двое туристов сорвались с вулкана Ключевской
В Камчатском крае два туриста сорвались вниз с вулкана Ключевской на Камчатке. Двое мужчин упали с высоты 4 тысячи метров
Фото: twitter.com/online_transfer
В Камчатском крае два туриста сорвались вниз с вулкана Ключевской на Камчатке. Двое мужчин упали с высоты 4 тысячи метров.
По данным телеканала РЕН ТВ, 35-летний Александр Филяев и 46-летний Андрей Закалин оступились при спуске с ледника. Тела туристов пока не нашли.
Погибшие находились на вулкане в составе туристической группы из 12 человек из разных городов России.