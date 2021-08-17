Суд освободил из-под ареста школьников, обвиняемых в планах взорвать здание ФСБ в игре Minecraft
Хабаровский суд в ходе выездного заседания в Канске освободил из-под ареста подростков, которых обвинили в терроризме из-за планов взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft
Хабаровский суд в ходе выездного заседания в Канске освободил из-под ареста подростков, которых обвинили в терроризме из-за планов взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.
Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил в своем телеграм-канале, что обвиняемого Дениса Михайленко отпустили из СИЗО, но суд запретил ему пользоваться интернетом. Богдана Андреева суд освободил из-под домашнего ареста и назначил ему запрет определенных действий. Подростку также разрешили ходить в школу и пользоваться интернетом.
Ранее суд освободил из-под ареста третьего обвиняемого Никиту Уварова, который провел в СИЗО около 11 месяцев.
Школьники из Канска были задержаны в ноябре 2020 года во время расклейки листовок в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвинили в поджоге офиса «Единой России». Силовики изъяли у подростков телефоны и обнаружили там переписку, в которой они обсуждали, как хотели взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft.
Следственный комитет считает, что канские школьники проходили обучение террористический деятельности «с целью изменения существующего в России государственного и политического устройства». Подростки якобы планировали совершать взрывы в зданиях, занимаемых правоохранительными органами.
Позже СКР прекратил в отношении подростков дело об организации террористического сообщества, но оставил в силе обвинение о прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.