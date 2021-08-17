Взрыв в воронежском автобусе мог стать следствием конфликта между перевозчиками
Согласно этой версии, взрывное устройство должно было сработать в пустом автобусе, но в итоге взрыв произошел, когда в транспортном средстве находились пассажиры
Взрыв в пассажирском автобусе в Воронеже, в результате которого погибло два человека, мог стать следствием конфликта между перевозчиками.
Согласно этой версии, взрывное устройство должно было сработать в пустом автобусе, но в итоге взрыв произошел, когда в транспортном средстве находились пассажиры.
Телеграм-канал Baza сообщает, что следователи отошли от версии о технической неисправности автобуса, так как там не было установлено газовое оборудование и никаких изменений в двигателе обнаружено не было.
По предварительным данным, эпицентр взрыва находился внутри салона, около печки, но и она не могла взорваться просто так. Взрыв был направлен сверху вниз, а очевидцы не смогли припомнить каких-либо подозрительных предметов в салоне.
Сейчас следствие рассматривает версию о конфликте из-за тендера за право обслуживания маршрутов. Предполагается, что некоторым участникам рынка не понравилось, что маршрут №88 достался компании «АТП-1». По данным «Базы», после тендера в компанию звонили представители других перевозчиков и высказывали недовольство.