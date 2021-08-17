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Москва
17 августа 2021, 12:55

Московский суд восстановил на работе машиниста метро, уволенного за поддержку Навального

Московский суд восстановил на работе машиниста столичного метрополитена Владимира Шляпкина, который был уволен из-за поддержки Алексея Навального

Московский суд восстановил на работе машиниста метро, уволенного за поддержку Навального
Фото: newsland.com

Московский суд восстановил на работе машиниста столичного метрополитена Владимира Шляпкина, который был уволен из-за поддержки Алексея Навального.

Напомним, что несколько сотрудников подземки были уволены после утечки базы электронной почты россиян, которые зарегистрировались на сайте «Свободу Навальному!». Официально работников уволили за прогулы, хотя сами они заявили, что начальство предоставило им выходной.

Суд удовлетворил исковые требования Владимира Шляпкина к ГУП «Московский метрополитен» и взыскал с ответчика 450 тысяч рублей «в счет заработной платы за время вынужденного прогула» в течение последних трех месяцев. Также суд назначил истцу компенсацию в размере 15 тысяч рублей, сообщает «Новая газета».

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