Американский военный самолет вывез из Афганистана 640 беженцев
Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III эвакуировал из столицы Афганистана около 640 беженцев, сообщает издание Defense One со ссылкой на представителей Минобороны США
Американский военно-транспортный самолет Boeing C-17 Globemaster III эвакуировал из столицы Афганистана около 640 беженцев, сообщает издание Defense One со ссылкой на представителей Минобороны США.
В соцсетях была опубликована фотография переполненного людьми Boeing.
Примечательно, что Boeing C-17 Globemaster III рассчитан на перевозку 102 военнослужащих, однако американские пилоты приняли решение полететь со значительной перегрузкой.
В Минобороны США сообщили, что пилоты не планировали брать на борт беженцев, однако толпа людей поднялась на полуоткрытую рампу C-17. Военные не стали принудительно высаживать афганцев и решились на взлет.
В свою очередь издание Politico сообщает, что после взлета в отсеке шасси C-17 было найдено тело афганца. Тело на время вывело шасси из строя.
Напомним, что 15 августа движение «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявило об установлении контроля над территорией всей страны. Уже на следующий день тысячи афганцев оккупировали аэропорт Кабула и пытались штурмом взять самолеты, чтобы покинуть страну. При этом воздушное пространство Афганистана открыто только для военных рейсов.