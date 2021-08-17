17 августа 2021, 12:29
В Подмосковье во время тренировочного полета разбился новейший самолет Ил-112В
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили, что в Подмосковье разбился опытный образец Ил-112В. Инцидент произошел при заходе на посадку на аэродром Кубинка
Фото: sdelanounas.ru
В Московской области потерпел крушение новейший российский военно-транспортный самолет Ил-112В.
Телеграм-канал Baza сообщает, что самолет совершал тренировочный полет.
В Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) сообщили РИА Новости, что в Подмосковье разбился опытный образец Ил-112В. Инцидент произошел при заходе на посадку на аэродром Кубинка.
В ОАК также сообщили, что все три летчика погибли. Командиром экипажа был заслуженный летчик-испытатель и Герой России Николай Куимов.
Отметим, что Ил-112В должен был принять участие в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021».