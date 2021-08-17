Хакер взломал сайт по торговле наркотиками и выложил данные о его владельцах
Часть украденной информации об организаторах и пользователях Legalizer была выложена хакером в открытый доступ, а остальные сведения он выставил на продажу за один биткоин (примерно 3,3 миллиона рублей)
Неизвестный хакер взломал форум Legalizer — крупную площадку по торговле наркотиками в странах СНГ.
Хакер-аноним выложил в Интернет паспортные данные владельцев этой интернет-площадки, контакты ее пользователей и всю их переписку, сообщает «КоммерсантЪ».
Часть украденной информации об организаторах и пользователях Legalizer была выложена хакером в открытый доступ, а остальные сведения он выставил на продажу за один биткоин (примерно 3,3 миллиона рублей).
Хакер называет владельцем ресурса Legalizer гражданина Латвии Артема Шведова. Одним из бывших разработчиков форума назван Роман Кухаренко, зарегистрированный в Московской области, а текущим администратором площадки по торговле наркотиками — гражданин Украины Александр Прохоженко.
Между тем, аналитики не исключают, что владельцы Legalizer стали жертвами передела рынка сбыта наркотиков или хакеров-вымогателей. При этом после установления личностей владельцев такого ресурса следует ожидать арестов.