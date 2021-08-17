17 августа 2021, 10:44
Власти Чехии исключают Россию из списка стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-19
Россия была внесена в чешский список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 30 июня. Гражданам Чехии нельзя посещать страны из «красной зоны», а гражданам гражданам этих стран нельзя посещать Чехию
Фото: ruam.com
Власти Чехии с 23 августа исключат Россию из перечня стран с высоким риском заражения коронавирусом.
Глава Минздрава страны Адам Войтех заявил, что из «красной зоны» по COVID-19 уберут Россию, Индию и Тунис.
Россия была внесена в чешский список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 30 июня. Гражданам Чехии нельзя посещать страны из «красной зоны», а гражданам гражданам этих стран нельзя посещать Чехию.