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17 августа 2021, 10:44

Власти Чехии исключают Россию из списка стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-19

Россия была внесена в чешский список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 30 июня. Гражданам Чехии нельзя посещать страны из «красной зоны», а гражданам гражданам этих стран нельзя посещать Чехию

Власти Чехии исключают Россию из списка стран с неблагоприятной ситуацией по COVID-19
Фото: ruam.com

Власти Чехии с 23 августа исключат Россию из перечня стран с высоким риском заражения коронавирусом.

Глава Минздрава страны Адам Войтех заявил, что из «красной зоны» по COVID-19 уберут Россию, Индию и Тунис.

Россия была внесена в чешский список стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 30 июня. Гражданам Чехии нельзя посещать страны из «красной зоны», а гражданам гражданам этих стран нельзя посещать Чехию.

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