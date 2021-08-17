17 августа 2021, 10:37
«Талибан» объявил амнистию для бывших афганских чиновников
Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявили всеобщую амнистию для бывших чиновников правительства Афганистана
Фото: pronedra.ru
Представители движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) объявили всеобщую амнистию для бывших чиновников правительства Афганистана.
В официальном заявлении талибов говорится, что чиновники призываются к возобновлению работы в государственных учреждениях после смены власти в стране, сообщает AFP.
В свою очередь представитель «Талибана» Сухайль Шахин заверил, что новая власть не допустит самосуда, а все политические наказания, в том числе казни и ампутации конечностей, будут применяться только по решению шариатского суда.
Представитель Афганистана при ООН Гулам Исакзай, между тем, заявил, что боевики «Талибана» уже начали разыскивать людей по домам и устраивать над ними жестокие расправы.