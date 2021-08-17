17 августа 2021, 09:56
Россиян предупредили о смертельной опасности увлечения вейпами и электронными сигаретами
в электронных сигаретах содержится никотин и вещества для испарения смеси, которые могут повысить риск развития рака, инсультов и болезней сердца, а также спровоцировать смертельное поражение легких
Фото: dela.ru
Россияне, у которых есть аккаунт на портале «Госуслуги», стали получать письма с предупреждениями о вреде курения вейпов и электронных сигарет.
В письме говорится, что в электронных сигаретах содержится никотин и вещества для испарения смеси, которые могут повысить риск развития рака, инсультов и болезней сердца, а также спровоцировать смертельное поражение легких, сообщает издание TJ.
Кроме того, государство предупреждает граждан о том, что курящие люди более тяжело переносят коронавирус.
В письме утверждается, что с ростом популярности вейпов в мире появилась новая болезнь — EVALI. Чаще всего от нее страдают молодые люди до 20 лет, которые попадают в реанимацию в тяжелом состоянии.