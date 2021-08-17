Российские власти потратят 10 млрд рублей на нравственный контент в интернете
Российские власти в три раза увеличат расходы на производство прогосударственного контента, направленного на «формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи»
Российские власти в три раза увеличат расходы на производство прогосударственного контента, направленного на «формирование гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей среди молодежи».
Ранее финансирование программы по формированию нравственных ценностей у молодежи в интернете предполагало выделение из бюджета 3 млрд рублей, а сейчас эти расходы планируется увеличить до 10 млрд рублей.
По данным РБК, дополнительные 7 млрд рублей из Резервного фонда правительства получит АНО «Институт развития интернета». Эти деньги пойдут на создание и развитие 200 интернет-проектов.
Руководитель Института развития интернета Антон Ключкин рассчитывает, что производством «нравственного» контента заинтересуются крупные игроки медиарынка, в частности, «Газпром-Медиа», Первый канал, ВГТРК, RT, «Яндекс».
Распределять деньги между проектами будет продюсерский совет, в который войдут производители аудиовизуального контента, продюсеры, представители АНО «Национальные приоритеты», Фонда кино, Фонда президентских грантов и Президентского фонда культурных инициатив. Главой совета станет заместитель гендиректора Национальной медиа группы Вячеслав Муругов.