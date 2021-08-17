В театре Российской армии показали спектакль о «казанском стрелке»
В Центральном академическом театре Российской армии показали эскиз спектакля под названием «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)», приуроченного к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского
В Центральном академическом театре Российской армии показали эскиз спектакля под названием «Преступление и наказание (Раскольников/Галявиев)», приуроченного к 200-летию со дня рождения Федора Достоевского. В этой постановке фигурирует «казанский стрелок» Ильназ Галявиев, который в мае устроил нападение на гимназию. Тогда погибло девять человек.
Заместитель директора по развитию театра Милена Авимская рассказала, что режиссер спектакля Александр Плотников сравнивает образ мысли Ильназа Галявиева и главного героя «Преступления и наказания» Родиона Раскольникова. В частности, режиссер постановки увидел параллели в отношении Галявиева и Раскольникова к родной матери и в целом к людям.
Трагедия в казанской гимназии №175 произошла 11 мая 2021 года. Бывший ученик этой гимназии Ильназ Галявиев пришел в учебное заведение и открыл стрельбу по учащимся и педагогам. В результате происшествия погибли семеро учеников и две учительницы.