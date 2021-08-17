Суд вернул в прокуратуру материалы дела о краже имущества Анатолия Чубайса на 70 млн рублей
Хамовнический райсуд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества бывшего гендиректора государственной корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса общей стоимостью 70 млн рублей
Хамовнический райсуд Москвы вернул в прокуратуру уголовное дело о краже имущества бывшего гендиректора государственной корпорации «Роснано» Анатолия Чубайса общей стоимостью 70 млн рублей.
Адвокат одного из обвиняемых по делу Вячеслава Макарова сообщил агентству ТАСС, что суд просит прокуратуру устранить имеющиеся в деле недостатки. В суде отметили, что обвинительное заключение по делу о краже у Анатолия Чубайса не было конкретизировано, в процессуальных документах похищенное имущество указано обезличенно, что делает обвинение неконкретным, невнятным и лишает всех подсудимых возможности полноценно защищаться.
Дело о краже было возбуждено еще в 2017 году по заявлению Анатолия Чубайса. Экс-глава «Роснано» сообщил о хищении своего имущества из жилого комплекса в поселке Переделки Одинцовского района Московской области.
Первоначально стоимость украденного оценивалась в 3 млрд рублей, но затем снизилась в несколько раз и составила уже 70 млн рублей.
Главным фигурантом дела о краже является бывший деловой партнер Анатолия Чубайса Илья Сучков.