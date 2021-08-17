17 августа 2021, 02:40
ВОЗ попросила у мирового сообщества 7,7 млрд долларов на борьбу с опасными штаммами COVID-19
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к мировому сообществу с просьбой выделить 7,7 млрд долларов на борьбу с распространением наиболее заразных и опасных вариантов коронавируса
Фото: infosmi.net
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обратилась к мировому сообществу с просьбой выделить 7,7 млрд долларов на борьбу с распространением наиболее заразных и опасных вариантов коронавируса, включая «дельта»-штамм (или индийский штамм).
В ВОЗ заявили, что деньги планируется направить на финансирование международной программы ACT-Accelerator, которая была запущена в апреле 2020 года.
Глава организации Тедрос Аданом Гебрейесус отметил, что эти 7,7 млрд рублей - лишь небольшая часть затрат правительств разных страны на борьбу с COVID-19. Деньги нужны в первую очередь на борьбу с распространением опасных мутаций коронавируса «в наиболее уязвимых странах» и странах с низкими темпами вакцинации.