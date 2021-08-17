17 августа 2021, 02:05
В Таджикистане призывникам разрешили легально откупаться от службы в армии
Портал «Азия плюс» со ссылкой на начальника пресс-центра Минобороны Фаридуна Махмадализоды сообщает, что для освобождения от срочной службы необходимо будет заплатить государству 25 тысяч сомони
Фото: dambiev.livejournal.com
Власти Таджикистана разрешили гражданам страны легально откупаться от обязательной службы в армии.
Портал «Азия плюс» со ссылкой на начальника пресс-центра Минобороны Фаридуна Махмадализоды сообщает, что для освобождения от срочной службы необходимо будет заплатить государству 25 тысяч сомони (примерно 160 тысяч рублей).
Таджикские призывники также смогут заменить срочную службу на «альтернативную». В этом случае им придется платить каждый месяц военные сборы и взнос в государственный бюджет государства.
Отметим, что срок службы в армии Таджикистана составляет два года.