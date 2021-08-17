17 августа 2021, 01:42
В поселке под Екатеринбургом произошел взрыв с выбросом химического вещества
В результате происшествия облако с серным запахом накрыло дачный поселок вблизи промзоны. Власти попросили людей закрыть окна и не выходить на улицу
Фото: vm.ru
В Екатеринбурге в промзоне поселка Рудный произошел взрыв с последующим выбросом газа.
В результате происшествия облако с серным запахом накрыло дачный поселок вблизи промзоны. Власти попросили людей закрыть окна и не выходить на улицу, сообщает региональный портал Е1.
По данным местных властей, в поселке произошла утечка химического вещества. Одновременно с этим чиновники заверили, что эвакуировать жителей не придется, так как большая часть утечки пришлась на промзону.
Жители Рудного в свою очередь заявили, что запах серы ощущается очень сильно, и «дышать невозможно».
В ГУ МЧС по региону сообщили, что эпицентр утечки находился в логистическом центре, где располагаются несколько предприятий.