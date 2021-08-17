17 августа 2021, 01:01
Минторговли США проверит Россию на соответствие статусу страны с рыночной экономикой
В частности, американские чиновники изучают доказательства, которые предоставили американские компании, занимающиеся импортом из России нитрата аммония
Фото: fertilizerdaily.ru
Министерство торговли США проводит проверку на предмет соответствия России статусу страны с рыночной экономикой.
В частности, американские чиновники изучают доказательства, которые предоставили американские компании, занимающиеся импортом из России нитрата аммония.
Власти США признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году. На страны с таким статусом не распространяется ряд внешнеторговых ограничений.
При этом страна с рыночной экономикой должна соответствовать критериям, прописанным в Законе о тарифах, принятом в США еще в 1930 году, сообщает «Медуза» (издание включено в реестр инагентов).