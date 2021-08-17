Доходы российских граждан за последние 8 лет упали в пределах 69%
Деловой журнал Forbes опубликовал результаты исследования о благосостоянии россиян, согласно которым уровень жизни граждан упал с 2013 года в пределах 69%
Деловой журнал Forbes опубликовал результаты исследования о благосостоянии россиян, согласно которым уровень жизни граждан упал с 2013 года в пределах 69%. Одновременно с этим доступность 74% товаров и услуг, которые россияне активно покупали в 2013 году, упала за восемь лет на 69%.
В ходе исследования сравнивались показатели 2021 года и 2013 года. При этом эксперты оценивали доход россиян не в деньгах, а в товарах и услугах.
Согласно данным Росстата, доход граждан за этот период увеличился на 51% — с 23 404 до 35 254 рубля. Однако цены на товары и услуги росли намного быстрее. Так, на покупку 342 из 462 товаров и услуг, которые с 2013 года сохранились в стандартной потребительской корзине, россияне сегодня вынуждены тратить намного больше средств, чем 8 лет назад. Больше всего подорожали продукты питания. Например, овощи и фрукты, а также рыба, молочные продукты и яйца в 2021 году стали менее доступны для многих граждан, чем в 2013 году. Кроме того, цены на хлеб за последние 8 лет и вовсе обогнал рост доходов населения.