В МИД России предложили судить сбежавшего президента Афганистана
В Министерстве иностранных дел России предложили судить президента Афганистана Ашрафа Гани, который сбежал после того, как террористическое движение «Талибан» получило контроль над всей территорией
В Министерстве иностранных дел России предложили судить президента Афганистана Ашрафа Гани, который сбежал после того, как террористическое движение «Талибан» (запрещено в России) получило контроль над всей территорией.
По разным данным, Ашраф Гани сейчас находится в Узбекистане или Омане.
Глава второго департамента Азии МИД России Зами Кабулов заявил, что президента Афганистана в свое время «избрался сомнительно, правил плохо и закончил позорно».
В эфире телеканала «Звезда» российский чиновник заявил, что президент Афганистана должен понести заслуженное наказание за то, что покинул страну.
Напомним, что 15 августа боевики «Талибана» объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. После этого в аэропорту Кабула возникла давка из тысяч людей, которые всеми способами пытались улететь из Афганистана.