«Аэрофлот» и другие авиакомпании начали облетать Афганистан после смены власти в стране
Авиакомпания «Аэрофлот» при совершении полетов в Дели и Бангкок будет обходить воздушное пространство Афганистана в связи с последними событиями в этой стране
Авиакомпания «Аэрофлот» при совершении полетов в Дели и Бангкок будет обходить воздушное пространство Афганистана в связи с последними событиями в этой стране. Напомним, что власть в Афганистане захватили боевики «Талибана» (движение признано террористическими и запрещено в России).
В «Аэрофлоте» отметили, что будут облетать Афганистан до нормализации обстановки.
Напомним, что вторые сутки в аэропорту Кабула (столица Афганистана) царит паника, так как тысячи людей пытаются покинуть страну, однако им в этом отказывают. Западные СМИ сообщили о случае, когда двое мужчин пытались улететь, зацепившись за шасси самолета, но погибли.
В Управлении гражданской авиации Афганистана заявили, что воздушное пространство Кабула открыто для военных бортов, а вот транзитным самолетам рекомендовано его облетать.