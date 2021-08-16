Тамбовских медиков подозревают в сожжении ампул с вакциной против коронавируса
В правоохранительных органах региона сообщили, что следы уничтожения ампул с вакциной против COVID-19 обнаружили еще 13 августа в селе Павлодар Жердевского района за зданием фельдшерского пункта
В Тамбовской области возле медпункта обнаружили следы от костра и десятки ампул с вакциной от коронавируса.
В правоохранительных органах региона сообщили порталу Znak.com, что следы уничтожения ампул с вакциной против COVID-19 обнаружили еще 13 августа в селе Павлодар Жердевского района за зданием фельдшерского пункта.
В 40 метрах от медпункта сотрудники полиции обнаружили костровище и 32 ампулы (объемом 0,5 грамма) вакцины против коронавируса. В полиции уточнили, что ампулы были с препаратом.
Оперативники уже установили номер партии вакцины против коронавируса. Сейчас выясняются личности сотрудников, которые ставили гражданам прививки.
Следствие полагает, что медработники могли за вознаграждение оформлять сертификаты о вакцинации без прививки, а неиспользованные ампулы с препаратом решили сжечь.