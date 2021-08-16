В Москве расстреляли уроженца Дагестана. Киллеры скрылись на машинах центра имени Хруничева
В Москве на Кутузовском проспекте киллеры расстреляли уроженца Махачкалы. Инцидент произошел возле магазина «Магнолия». 28-летний дагестанец Гасан Абдуллаев скончался от полученных ранений до приезда «скорой помощи»
Фото: russian.rt.com
В Москве на Кутузовском проспекте киллеры расстреляли уроженца Махачкалы. Инцидент произошел возле магазина «Магнолия». 28-летний дагестанец Гасан Абдуллаев скончался от полученных ранений до приезда «скорой помощи».
В правоохранительных органах сообщили, что в киллеры выстрелили в свою жертву не менее 15 раз.
«Московский комсомолец» сообщает, что киллеры скрылись с места преступления на двух автомобилях Toyota Camry, которые по документам принадлежат Государственному космическому научно-производственному центру имени Хруничева.
Каким образом связаны машины государственного предприятия и киллеры, выясняется.