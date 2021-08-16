16 августа 2021, 16:31
В Ленобласти нашли обгоревшие трупы женщины и ребенка
В Выборгском районе Ленинградской области обнаружили обгоревшие тела женщины и ребенка. Рядом с погибшими следователи нашли зажигалку и крышку от канистры
Фото: gatchina-news.ru
В Выборгском районе Ленинградской области обнаружили обгоревшие тела женщины и ребенка. Рядом с погибшими следователи нашли зажигалку и крышку от канистры.
Портал 47news со ссылкой на источник в Следственном комитете сообщает, что ребенку на вид около двух лет. При этом на его шее был затянут провод.
Рядом с телами помимо зажигалки были найдены медальон, крест, фрагмент женской сумки и две чайных ложки.
Обгоревшие трупы женщины и ребенка заметили в лесу в районе железнодорожной станции 63-й километр. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье убийство двух лиц, в том числе малолетнего.