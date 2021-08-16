Пресс-секретаря Алексея Навального приговорили к 1,5 годам ограничения свободы по «санитарному делу»
Ранее по «санитарному делу» к 1,5 годам ограничения свободы приговорили сотрудницу Алексея Навального Любовь Соболь к 1,5 годам ограничения свободы
Московский суд назначил пресс-секретарю Алексея Навального Кире Ярмыш 1,5 года ограничения свободы по «санитарному делу».
Суд также отменил Кире Ярмыш меру пресечения в виде домашнего ареста до вступления приговора в силу.
Ранее по «санитарному делу» к 1,5 годам ограничения свободы приговорили сотрудницу Алексея Навального Любовь Соболь к 1,5 годам ограничения свободы.
В соответствии с решением суда, Соболь и Ярмыш запрещено покидать территорию Москвы и Московской области, а также необходимо отмечаться в инспекции три раза в месяц.
По данному делу также был осужден брат Алексея Навального Олег. Ему суд назначил наказание в виде одного года условно с испытательным сроком на один год.
«Санитарное дело» было возбуждено по факту проведения акции протеста в поддержку арестованного Алексея Навального в январе текущего года во время пандемии коронавируса. По версии следствия, представители оппозиции якобы создали условия для массового заражения людей COVID-19.