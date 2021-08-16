16 августа 2021, 15:35
Из программы летних Олимпийских игр в Париже исключили карате
МОК исключил из олимпийской программы карате, бейсбол и софтбол, а вместо них добавил брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал список видов спорта, которые будут представлены на летних Играх-2024 в Париже.
МОК исключил из олимпийской программы карате, бейсбол и софтбол, а вместо них добавил брейк-данс, спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг, сообщает «Росбалт».
Стоит отметить, что исключение карате из олимпийской программы вызвало возмущение спортивных функционеров и атлетов. В поддержку этого вида спорта выступили олимпийский чемпион Стивен Да Коста и Французская федерация карате. Тем не менее, оргкомитет Олимпиады-2024 заявил, что программа уже утверждена, а изменения в нее вноситься не будут.