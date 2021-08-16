16 августа 2021, 14:58
Российские власти сняли ограничения на авиарейсы в Доминикану и Чехию
Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом снял ограничения на регулярные и чартерные авиаперевозки в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию. Соответсвующее решение вступает в силу 27 августа
Фото: smartik.ru
Российский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом снял ограничения на регулярные и чартерные авиаперевозки в Доминиканскую Республику, Южную Корею и Чехию. Соответсвующее решение вступает в силу 27 августа.
Кроме того, в соответствии с решением оперштаба, который возглавляет вице-премьер Татьяна Голикова, увеличивается количество регулярных рейсов на египетские курорты с 5 до 15 рейсов в неделю.
В Будапешт из Москвы будет выполняться семь рейсов в неделю. Аналогичное количество полетов будет выполняться также на Кипр, в Киргизию и Таджикистан.