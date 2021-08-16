16 августа 2021, 14:45
В Афганистане люди пытаются улететь, зацепившись за шасси самолетов
В аэропорту Кабула (столицы Афганистана) несколько человек погибли при попытке улететь, зацепившись за шасси самолетов. Когда пилоты после взлета убрали шасси, люди упали и получили смертельные травмы
Фото: news18.com
В аэропорту Кабула (столицы Афганистана) несколько человек погибли при попытке улететь, зацепившись за шасси самолетов. Когда пилоты после взлета убрали шасси, люди упали и получили смертельные травмы.
Информацию о падении двух человек, зацепившихся за шасси самолета, подтверждает агентство Asvaka, которое опубликовало соответствующее видео во взлетно-посадочной полосы. Тела двух мужчин упали на жилые дома.
Сейчас в аэропорту Кабула находятся тысячи афганцев, которые хотят покинуть страну после захвата власти «Талибаном» (движение признано террористическим и запрещено в России).
Люди выходят на взлетно-посадочную полосу и пытаются штурмом взять самолеты. Военным приходится расчищать полосу с помощью вертолетов.