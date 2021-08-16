16 августа 2021, 14:29
В Краснодаре в одну из школ города в первые классы набрали 840 детей
В Краснодаре в школе №94, которая находится на Тепличной улице, в первый класс приняли 840 детей. Первые классы сформированы на все буквы русского алфавита, в том числе и на букву «Ы»
Фото: poselok-rossijskij.blogspot.com
В Краснодаре в школе №94, которая находится на Тепличной улице, в первый класс приняли 840 детей. Первые классы сформированы на все буквы русского алфавита, в том числе и на букву «Ы».
Telegram-канал «Подъем» сообщает, что официально школа №94 рассчитана на 1100 учащихся, однако фактически там учатся около 4 тысяч детей. Проводить уроки приходится в несколько смен.
Издание «Подъем» пишет, что краснодарская школа №94 известна не только своей перегруженностью, но и плохим состояние дороги, которая к ней ведет. Особенно тяжело добираться до учебного заведения после дождей.