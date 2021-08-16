Глава «Победы» заявил о непрозрачности принятия решений о допуске авиакомпаний на заграничные рейсы
Гендиректор авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков раскритиковал механизм возобновления авиасообщения с разными странами в период пандемии коронавируса
Гендиректор авиакомпании «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») Андрей Калмыков раскритиковал механизм возобновления авиасообщения с разными странами в период пандемии коронавируса. Бизнесмен отметил, что этой процедуре не хватает прозрачности и предсказуемости.
В интервью РБК Андрей Калмыков заявил, что оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, который в период пандемии принимает решение о возобновлении авиасообщения с той или иной страной, совершенно непредсказуемо объявляет о начале полетов.
Например, недавно оперштаб разрешил выполнять международные рейсы из Тюмени, но у многих авиакомпаний уже сверстан план полетов.
«Это классно, но у нас как минимум на весь месяц уже сверстан не только план полетов, но и поставлены все самолеты и экипажи. Поэтому нам ни холодно, ни жарко от таких возобновлений полетов — они должны прогнозироваться и продумываться заранее», - заявил гендиректор «Победы».
Еще одна проблема - непрозрасность таких решений. Фактически российские власти из-за пандемии дезавуировали приказ Минтранса от 2015 года, который регулирует международные перевозки. Фактически выполнять рейсы за границу могут только те авиакомпании, которым это разрешит оперштаб, хотя регулированием отрасли должна заниматься Росавиация.
«Неизвестно при этом, почему он выдает разрешения одним компаниям, а другим — нет. На мой взгляд, это не очень правильно», - посетовал Андрей Калмыков.
В качестве пример можно привести решение властей допустить на рейсы в египетские Хургаду и Шарм-эль-Шейх только авиакомпанию «Россия» (также входит в «Аэрофлот»).