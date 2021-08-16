16 августа 2021, 13:50
В России пятые сутки подряд от коронавируса умирает рекордное число пациентов
В России уже пятый день подряд оперштаб по борьбе с коронавирусом фиксирует более 800 случаев смерти ковидных пациентов. Это рекордные показатели для нашей страны с начала пандемии COVID-19
Фото: spektr.press
В России уже пятый день подряд оперштаб по борьбе с коронавирусом фиксирует более 800 случаев смерти ковидных пациентов. Это рекордные показатели для нашей страны с начала пандемии COVID-19.
За прошедшие сутки в России от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 806 пациентов. 15 августа 816 пациентов с коронавирусом, 14 августа – 819, 13 августа – 815, 12 августа – 808 человек.
Всего, по данным оперштаба, общей сложности за время пандемии от коронавируса скончались 171 305 человек.
Также сообщается, что по за минувшие сутки в России было зарегистрировано 20 765 новых случаев заражения коронавирусом.