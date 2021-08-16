Прокуратура запросила 9 лет колонии для сахалинских подростков, обвиняемых в подготовке к «колумбайну»
Прокуратура запросила по девять лет колонии общего режима и по 30 тысяч рублей штрафа подросткам Максиму Пудовкину и Илье Грунису, которых силовики обвиняют в подготовке нападения на техникум и школу
Прокуратура запросила по девять лет колонии общего режима и по 30 тысяч рублей штрафа подросткам Максиму Пудовкину и Илье Грунису, которых силовики обвиняют в подготовке нападения на техникум и школу. Об этом «Новой газете» сообщил отец Максима Пудовкина Андрей.
Фигуранты дела не признали вину. Суд не стал принимать во внимание прокурорскую проверку действий следствия, которую судья назначила после допроса следователя ФСБ Игоря Эрдниева во время рассмотрения дела по существу. ФСБ не смогла предоставить суду видеозапись обыска, хотя родители обоих фигурантов дела утверждали, что улики (в том числе, взрывчатку) им подбросили во время обыска.
По данным «Новой газеты», ни одна экспертиза не установила причастность подростков к оружию и взрывным устройствам. В распоряжении следствия есть лишь протоколы обыска, при этом СК считает доказательную базу полной. Следователи смогли установить лишь факт приобретения оружия у «неустановленных лиц»
Пудовкин-старший также сообщил, что после выхода в «Новой газете» материалов о деле сахалинских подростков в 2020 году к Максиму в СИЗО приходили люди в штатском, представившиеся сотрудниками ФСБ. Они пытались оказывать на него давление и рекомендовали «не заниматься херней».
Молодых людей задержали в марте 2020 года, на момент заключения под стражу они были несовершеннолетними. Им предъявили обвинения сразу по шести статьям, в том числе — о призывах к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание и пропаганда терроризма.
Источник - «Новая газета»