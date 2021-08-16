Налоговики усилили контроль за активами россиян за границей
Федеральная налоговая служба (ФАС) России в несколько раз увеличила количество запросов к российским налогоплательщикам по поводу активов и операций за границей
Федеральная налоговая служба (ФАС) России в несколько раз увеличила количество запросов к российским налогоплательщикам по поводу активов и операций за границей.
Интерес к заграничным активам россиян за границей обусловлен подозрениями налоговиков в адрес предпринимателей в том, что они уменьшали сумму прибыли, либо не задекларировали ее фиксированный размер. Речь, в первую очередь, идет о контролируемых иностранных компаниях (КИК), сообщают «Ведомости».
В 2020 году вступили в силу новые нормы, согласно которым владельцы контролируемых иностранных компаний могут платить налоги одним из двух способов. Они, например, могут или перечислять в казну 5 млн рублей в год за все зарубежные активы и не сдавать отчетность. Владельцы КИК также могут сообщить о компаниях, чья прибыль превышает 10 млн рублей, и либо заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13, 15 и 20 процентов (если владельцем является юридическое лицо).
Между тем, получив документы по налогу на КИК за прошлый год сотрудники ФНС стали интересоваться прошлыми периодами, заподозрил предпринимателей с занижении налоговых платежей.
При этом, отмечают эксперты, если ранее налоговые службы интересовались более общими вещами, то теперь запросы касаются определенных счетов или операций.